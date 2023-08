Al Comprensivo 3 un modo nuovo per studiare l’educazione civica

SESTO FIORENTINO – Dal prossimo anno scolastico all’Istituto comprensivo 3 lo studio dell’educazione civica sarà innovativo. Grazie ad un protocollo d’intesa tra il Comune di Sesto Fiorentino e l’Istituto comprensivo 3 e che vede la collaborazione con Anpi e Pro Loco la nuova attività didattica coinvolgerà tutte le materie.

“L’obiettivo è realizzare un percorso di educazione civica coeso e omogeneo, metodologicamente fondato sui temi della Public History, – spiega Chiara Meriggi, insegnante – che preveda, a partire dalla valorizzazione della memoria storica e dell’identità locale l’apprendimento e l’approfondimento della Costituzione e della cittadinanza attiva, della Resistenza”.

Una prima esperienza è stata fatta alla fine dell’ultimo anno scolastico e ha visto la partecipazione di 160 studenti compresi i piccoli dell’infanzia, quelli delle primarie e delle medie e una decina di insegnanti. Nei percordi di educazione civica intrapresi in modo diverso dai vari livelli didattici, sono stati coinvolti i genitori e gli anziani delle famiglie. Grazie a questa connessione tra generazioni distanti sono stati ricostruiti aspetti del territorio e della vita sociale negli anni passati. In alcuni casi, gli alunni, hanno messo a confronto anche oggetti da quelli che fanno parte del ricordo a quelli contemporanei come il telefono. Altri percorsi hanno condotto gli studenti a ricostruire la storia locale attraverso i cambiamenti urbanistici, in altri ancora è stata ripercorsa la vicenda di Laura Mazzoni, una partigiana sestese, attraverso l’incontro con la nipote.

“Il percorso, da costruire e pensare, – spiega Meriggi – accompagnati e guidati sistematicamente, dal Silvio Oliviero, docente di Storia della pedagogia e di letteratura per ragazzi all’università di Firenze, prevede per il gruppo di docenti interessati, la costruzione e l’attuazione di Unità di Apprendimento coese e coerenti di educazione civica, in connessione con i bisogni della comunità e del territorio, attraverso percorso trans disciplinari”.