Al Dino Manetti “si gioca” il derby della pecora. Per stare insieme ma soprattutto per solidarietà

CAMPI BISENZIO – La solidarietà passa anche dalla cucina. E, quando si parla di Campi, non potrebbe essere che attraverso la pecora, il piatto tipico del Comune. Lo dimostra anche l’iniziativa in programma nel fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, al circolo […]

CAMPI BISENZIO – La solidarietà passa anche dalla cucina. E, quando si parla di Campi, non potrebbe essere che attraverso la pecora, il piatto tipico del Comune. Lo dimostra anche l’iniziativa in programma nel fine settimana, da venerdì 26 a domenica 28 giugno, nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza, al circolo Arci Dino Manetti. Un vero e proprio derby della pecora che, fra l’altro, si pone anche un obiettivo nobile, ovvero raccogliere fondi a favore dell’associazione Quarto Tempo, che qui ha la propria “casa” che fa del connubio fra integrazione e sport la propria “mission”, pensando proprio al “quarto tempo” come rappresentazione di tempo più ampio, “che nasce e si nutre nei primi tre – si legge sul loro sito Internet – e si dilata accompagnando la persona nel proprio percorso di vita quotidiana”. Da qui l’idea della “sfida”, che da un lato vede la pecora in umido di Valfredo e Niccolino (ricordiamo che il circolo Dino Manetti l’ultima edizione del “Palio della pecora”) e, dall’altro, la pecora al brandy di Stefania Torresi, che invece si era imposta fra i privati. Il menu prevede penne alla pecora, pecora alla brace e gli arrosticini abruzzesi di Zi’ Vincenzo, con un prezzo speciale fissato a 14 euro per chi “prende” un primo di pecora e la pecora in umido. Prenotazione obbligatoria telefonando al bar al numero 0558999802. Con la consapevolezza che partecipando, oltre a mangiare bene, si fa anche un gesto concreto di solidarietà.