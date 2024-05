Al Garibaldi Milleventi il confronto pubblico tra tutti i candidati a sindaco organizzato da Tv Prato

PRATO – Un confronto pubblico tra tutti i candidati a sindaco alle amministrative del Comune di Prato sui temi principali della campagna elettorale e sulle sfide che attendono la città: è quello organizzato da Tv Prato per la serata di lunedì 27 maggio. Per l’occasione “Parliamoci chiaro – Speciale elezioni amministrative”, la serie di puntate del talk […]

PRATO – Un confronto pubblico tra tutti i candidati a sindaco alle amministrative del Comune di Prato sui temi principali della campagna elettorale e sulle sfide che attendono la città: è quello organizzato da Tv Prato per la serata di lunedì 27 maggio. Per l’occasione “Parliamoci chiaro – Speciale elezioni amministrative”, la serie di puntate del talk del giovedì sera che l’emittente sta dedicando ai comuni pratesi al voto, si sposta dagli studi di via Roma al centro storico: l’appuntamento è alle 21 al Teatro Il Garibaldi Milleventi. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Il format sarà poi trasmesso il giorno dopo, martedì 28 maggio, alle 21 sul canale 75 e in streaming su tvprato.it.

A confrontarsi tra di loro saranno Ilaria Bugetti, candidata di centrosinistra; Mario Daneri, candidato di Prato Merita; Mirko Castellani, che corre per il Partito Comunista Italiano; Jonathan Targetti, candidato sindaco di Targettopoli; Paola Battaglieri, candidata di Alternativa per i Beni Comuni e Gianni Cenni, candidato di centrodestra. I conduttori di Parliamoci chiaro, il direttore Giancarlo Gisonni e la giornalista Lucrezia Sandri, coordineranno il dibattito. Il talk seguirà la formula tipica della tribuna elettorale: sei domande, un minuto e mezzo a testa per la risposta. E’ previsto un diritto di replica da un minuto. A conclusione, i candidati sindaco saranno chiamati a fare un appello al voto da 30 secondi