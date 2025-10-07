Al Grotta con il CAI, l’incontro con l’alpinista Fausto De Stefani

SESTO FIORENTINO – Incontro con l’alpinista Fausto De Stefani venerdì 10 ottobre alle ore 21 al cinema Grotta di via Gramsci. De Stefani ha scalato tutti i 14 ottomila senza ossigeno. Ad organizzare l’incontro è il CAI di Sesto Fiorentino nell’ambito della iniziative di quest’anno. Naturalista, fotografo, De Stefani è fondatore di Mountain Wilderness, da anni […]

SESTO FIORENTINO – Incontro con l’alpinista Fausto De Stefani venerdì 10 ottobre alle ore 21 al cinema Grotta di via Gramsci. De Stefani ha scalato tutti i 14 ottomila senza ossigeno. Ad organizzare l’incontro è il CAI di Sesto Fiorentino nell’ambito della iniziative di quest’anno. Naturalista, fotografo, De Stefani è fondatore di Mountain Wilderness, da anni si dedica alla tutela ambientale e all’educazione come forma concreta di solidarietà. In Nepal ha fondato la Rarahil Memorial School, che ha oltre mille studenti, e in Italia la Collina di Lorenzo, oasi educativa per i giovani.

Con la proiezione del docufilm “Il 15° Ottomila – Tra sogno e realtà”, De Stefani guiderà gli spettatori in un viaggio tra le vette dell’Himalaya e i villaggi nepalesi, raccontando i suoi progetti di solidarietà, educazione e rispetto per l’ambiente.

Una narrazione emozionante che intreccia la conquista della montagna con il valore umano dell’incontro, della cultura e della cura del mondo che ci circonda. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna culturale “Eden. Immagini, voci e visioni dell’ambiente”, in memoria di Andrea Giorgetti L’ingresso è gratuito e senza prenotazione e organizzato con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino, del Comune di Calenzano, della Pro loco di Sesto e dell’Associazione turistica Calenzano.