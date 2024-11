“Al lavoro, per un nuovo centrosinistra”: al circolo Rinascita il congresso del Pd e l’elezione del nuovo segretario

CAMPI BISENZIO – “Al lavoro, per un nuovo centrosinistra”: questo il tema scelto dal Pd campigiano per il congresso in programma oggi al circolo Rinascita dalle 14 alle 20, “una tappa fondamentale – spiegano – per il futuro del partito e per il rilancio del centrosinistra nel nostro territorio”. I lavori inizieranno alle 14 con […]

CAMPI BISENZIO – “Al lavoro, per un nuovo centrosinistra”: questo il tema scelto dal Pd campigiano per il congresso in programma oggi al circolo Rinascita dalle 14 alle 20, “una tappa fondamentale – spiegano – per il futuro del partito e per il rilancio del centrosinistra nel nostro territorio”. I lavori inizieranno alle 14 con i saluti iniziali, seguiti, alle 14.15 dall’intervento degli ospiti, “un momento dedicato a contributi esterni pensati per arricchire il dibattito. Alle 15 il segretario uscente, Lorenzo Galletti, presenterà la sua relazione, offrendo una panoramica sul lavoro svolto negli ultimi anni e sulle prospettive future. Alle 15.30, il candidato alla segreteria comunale, insieme ai candidati e alle candidate dei circoli e dei Giovani Democratici, presenteranno le loro mozioni, delineando visioni e progetti per il futuro del partito. Questo aprirà ufficialmente il dibattito, che inizierà alle 16.30 e rimarrà aperto fino alla chiusura del seggio alle 20. Arco di tempo in cui gli iscritti avranno l’occasione di intervenire, dichiarare il proprio voto e confrontarsi direttamente sui temi proposti. Il momento decisivo della giornata sarà l’apertura del seggio elettorale alle 17, che consentirà agli iscritti di votare per scegliere il nuovo segretario comunale (mozione unica quella che sostiene la candidatura di Alessandro Carmignani). Dopo la chiusura del seggio si procederà quindi con lo spoglio dei voti, seguito dalla proclamazione del nuovo segretario e dal suo primo intervento ufficiale. “Questo congresso – concludono dal Pd – è un’occasione di confronto e partecipazione democratica, un momento per riaffermare i valori del nostro partito e costruire insieme il percorso dei prossimi anni”.