Al Museo del Figurino tornano i Campi Pasquali

CALENZANO – Al Museo del Figurino Storico di Calenzano tornano i Campi Pasquali promossi dalla Regione Toscana in collaborazione con Unicoop Firenze, Coop Tirreno. Venerdì 3 aprile dalle 14.30 alle 18.30 si terrà MuFiS on AIR all’ombra del castello medievale in collaborazione con AFBIS-Associazione Fiorentina Battaglie in Scala un pomeriggio in compagnia dei figurini il tema delle attività proposte sarà “Romani contro Galli” rievocazione storica da tavolo, laboratorio “Costruire un gioco da tavolo dalla A alla Z”. Al termine dell’attività ogni partecipante porterà a casa il proprio gioco autocostruito. Costo dell’attività 12 euro a partecipante, sono previsti alcuni sconti. Attività rivolta a ragazzi dai 6 ai 12 anni. Massimo 10 iscritti e minimo 4 iscritti. Per info e prenotazioni inviare una e-mail all’indirizzo info@museofigurinostorico.it oppure telefonare al numero 055 0500234 il giovedì e venerdì in orario 14.30-18.30, sabato e domenica 9-12.30 e 14.30-19.