

SESTO FIORENTINO – Si terrà il 20 e 21 novembre al Salone Rinascita il DDT Music Festival, la nuova creatura musicale ideata e guidata dal cantautore Fabrizio Venturi, noto non solo per le sue canzoni ma anche per aver scritto per grandi interpreti della musica italiana. Venturi, direttore artistico e patron del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo, firma un evento che intreccia scoperta, spettacolo e visione culturale. Il festival, patrocinato dal Comune di Sesto Fiorentino e dalla Pro Loco Pro Sesto, nasce come anteprima ufficiale della quinta edizione del Festival della Canzone Cristiana, che si terrà a Sanremo il 25, 26 e 27 febbraio 2026, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana. Sul palco e alla conduzione, accanto a Venturi, ci sarà: Gianni Drudi, autore del celebre tormentone Fiky Fiky. A impreziosire la manifestazione sarà il super ospite AXX Donnel, Disco di Platino negli anni ’80 con la celebre Long Train Running. Con lui saliranno sul palco Rodolfo Banchelli, concorrente al Festival di Sanremo 1984 con Madame, la cantante Veruska Corrieri e lo showman Max De Palma, direttamente da The Voice Senior. La line-up sarà completata dai protagonisti dell’edizione 2025 del Festival della Canzone Cristiana: Piero Chiappano (vincitore), Gipsy Fiorucci (seconda classificata), Renato Belluccio (miglior testo), Tony Strano (migliore Interprete), I Figli del Padre (Premio Speciale), Raffaele Mario Arteca (Premio della Stampa), Manuelita, Migi Marton, Francesco Grazioli e la new entry Ale GQueen. Il DDT Music Festival è pensato come una piattaforma di lancio per cantautori, interpreti e band che si esibiscono con brani editi, inediti o cover in lingua italiana o straniera.