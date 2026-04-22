Lastra a Signa piange don Norberto Poli. La Misericordia: “Hai camminato al nostro fianco per una vita intera”

LASTRA A SIGNA – A darne notizia è stata la Miserocordia di Lastra a Signa con un post su Facebook questa mattina poco dopo le 8: “La nostra Misericordia e tutta Lastra a Signa piangono la perdita di un uomo straordinario, il nostro Correttore don Norberto Poli. Definirlo solo “parroco” sarebbe riduttivo: don Norberto è […]

LASTRA A SIGNA – A darne notizia è stata la Miserocordia di Lastra a Signa con un post su Facebook questa mattina poco dopo le 8: “La nostra Misericordia e tutta Lastra a Signa piangono la perdita di un uomo straordinario, il nostro Correttore don Norberto Poli. Definirlo solo “parroco” sarebbe riduttivo: don Norberto è stato un compagno di viaggio per intere generazioni. La sua Chiesa non aveva mura; era fatta di incontri sul marciapiede, di soste per una parola di conforto, di sorrisi regalati a chiunque incrociasse il suo cammino. Ha amato profondamente i giovani, dedicando loro tempo, energie e iniziative indimenticabili, convinto che il futuro passasse dai loro sogni. La Misericordia era per lui una vera famiglia. Amava trascorrere il suo tempo qui, condividendo la quotidianità del volontariato insieme ai suoi Fratelli e alle sue Sorelle. In ogni servizio e in ogni momento, la sua presenza era il collante che rendeva la nostra missione ancora più umana e autentica. Ci lascia un vuoto immenso, ma anche una lezione preziosa: che il bene si fa stando in mezzo alla gente, con semplicità e umiltà. Grazie di tutto, don Norberto. Grazie per aver camminato al nostro fianco per una vita intera. Che la terra ti sia lieve e che il Signore ti avvolga in quell’abbraccio infinito di luce che tu, con tanta generosità, hai saputo donare a ciascuno di noi”.

Anche l’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Poli, storico parroco della chiesa della Natività: “Sempre a fianco delle persone, sapeva ascoltare tutti, dal più piccolo al più anziano, e amava confrontarsi soprattutto con i più giovani. Ha camminato a fianco di intere generazioni, accompagnandole nei momenti di gioia e offrendo conforto e speranza in quelli più difficili.

Oltre alla sua missione pastorale, è stato un cittadino attivo, sempre impegnato in opere di volontariato, in particolare presso la Misericordia di Lastra a Signa, e a collaborare per la crescita sociale e umana del nostro paese, rappresentandone un pilastro fondamentale. Porgiamo le più sentite condoglianze ai suoi familiari e a tutta la comunità parrocchiale che lo ha amato e seguito in questi anni”.

Una testimonianza ricca di significati è quella di don Giovanni Momigli, attuale parroco di Santa Maria a Scandicci, ma lastrigiano doc: “È morto don Norberto Poli. Una persona dal grande spessore umano. Un prete umile e tessitore di comunità, dove ognuno poteva trovare il suo posto. Un maestro che insegnava a non guardarsi indietro, ma a ricercare un obiettivo alto e a rimanere concentrati su quello nel costruire la propria vita. Un amico fedele nel tempo. Per me e per tutta la mia famiglia è stato un sostegno in una fase delicata della vita e un punto di riferimento essenziale: non finiremo mai di essergli grati. Don Norberto, il Signore ti accolga fra le braccia della sua misericordia. Prega per me”.

Il gruppo Fratres Giuseppe Nesi invece lo ricorda così: “Oggi è venuto a mancare don Norberto Poli, nostro assistente spirituale. E’ stato per noi una guida, un punto di riferimento ma anche un esempio concreto di generosità essendo stato lui stesso un donatore di sangue. Lo ricordiamo con affetto e gratitudine per il suo prezioso servizio. Ciao don Norberto, grazie per tutto quello che ci hai donato”. La salma di don Norberto sarà esposta presso l’Oratorio della Misericordia di Lastra a Signa a partire da domani, giovedì 23 aprile, alle 11. Le esequie si terranno venerdì 24 aprile alle 15 presso la Chiesa della Natività, della quale è stato parroco amatissimo. Il corteo che accompagnerà don Norberto alla Natività, partirà dalla Misericordia alle 14.