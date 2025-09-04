Al Salone Rinascita il DDT Music Festival

SESTO FIORENTINO – Al Salone Rinascita dal 19 al 21 novembre si terrà una nuova edizione di DDT Music Festival. Si tratta di una competizione musicale aperta a tutti coloro che vogliono esibirsi. I premi per i vincitori saranno borse di studio musicali. A condurre la competizione musicale sarà Fabrizio Venturi. La giuria sarà composta […]

SESTO FIORENTINO – Al Salone Rinascita dal 19 al 21 novembre si terrà una nuova edizione di DDT Music Festival. Si tratta di una competizione musicale aperta a tutti coloro che vogliono esibirsi. I premi per i vincitori saranno borse di studio musicali. A condurre la competizione musicale sarà Fabrizio Venturi. La giuria sarà composta da autori, artisti e produttori del panorama musicale nazionale italiano. Il Festival è rivolto a cantautori, interpreti, band e formazioni varie, che si potranno esibire con brani inediti, editi e cover, in lingua italiana e straniera. Il primo, il secondo e il terzo classificato riceveranno una “borsa di musica” che realizzerà l’intero progetto musicale dell’artista, un contratto discografico, che comprenderà la promozione, la vendita su tutti gli store digitali e, di diritto, la possibilità di salire sul palco del Festival della Canzone Cristiana di Sanremo 2026, che si svolgerà nella “Città dei fiori”, in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana 2026.

Tutti i concorrenti riceveranno un premio di riconoscimento e avranno di diritto ad essere ammessi direttamente alla fase finale per la selezione al Festival della Canzone Cristiana di Sanremo 2026. “Gli artisti dovranno presentare al Sanremo Cristian Music una canzone a tema, ossia una canzone di ispirazione cristiana. – spiega Venturi – Qualsiasi artista può scrivere Christian music, come attestano uno degli ultimi album di Renato Zero, My Sweet Lord di George Harrison, Let It Be di Paul McCartney, spesso interpretata come un inno di speranza, Across the Universe di John Lennon e molte altre canzoni scritte ed interpretate da prestigiosi artisti internazionali. È nostro intento allargare gli orizzonti della musica italiana”.