Al Teatro della Limonaia con l’autrice Ciara Elizabeth Smyth

SESTO FIORENTINO – Prosegue Intercity Festival al Teatro della Limonaia dedicato a Dublino. Sabato 30 settembre alle 20.15 si terrà un incontro con l’autrice Ciara Elizabeth Smyth che parlerà della sua scrittura. E alle 20.30 andrà in scena lo spettacolo “Lie Low. Nascondigli” di Ciara Elizabeth Smyth, regia Erik Haglund, con Ludovico Fededegni e Carolina Pezzini, traduzione Lorenzo Borgotallo. Lo spettacolo è uno studio /mise en espace, prima assoluta in italiano.

Faye è spaventata. Non dorme da settimane, alle prese con un assurdo incubo ricorrente, legato a un evento traumatico del suo recente passato. Un dottore le suggerisce una terapia d’urto, che prevede la rievocazione in carne e ossa del trauma subito. Non avendo altri cui rivolgersi, Faye chiederà aiuto al fratello Naoise, il quale però nasconde a sua volta un segreto difficile da confessare. Una commedia surreale, inquietante e divertente, ricca di colpi di scena, talvolta esilaranti, con al centro un armadio pieno di scheletri, più o meno metaforici; un residuato dell’infanzia, che funge da borsa di Mary Poppins, nonché da cassa di risonanza dell’inconscio della protagonista stessa. Nell’insieme, un dispositivo apparentemente semplice, ma efficacissimo, arricchito da musiche swing e luci strobo, che scandiscono i quadri di uno psicodramma contemporaneo, dal sapore beckettiano. Un’esplorazione drammaturgica della psiche umana, attraverso… i genitali.

La verità si nasconde dove meno te l’aspetti? Ciara Elizabeth Smyth è una pluri-premiata drammaturga e sceneggiatrice originaria di Dublino. Le sue opere sono state presentate presso l’Abbey Theatre, il Project Arts Centre, Fishamble, The Lyric Theatre, il Dublin Fringe Festival e il Traverse Theatre di Edimburgo. Al momento, sta lavorando alla stesura del suo primo film, mentre il suo cortometraggio d’esordio, SLAY + PREPARE, debutterà nel 2023/2024. È sotto contratto con diverse case di produzione televisive e compagnie teatrali nel Regno Unito e in Irlanda ed è rappresentata da Katie Battcock e Nick Marston, dell’agenzia Curtis Brown. Domenica 1 ottobre alle 20.30 sarà la volta di “Once Upon a bridge. Accadde su un ponte” di Sonya Kelly, per la regia di Sebastiano Spada, con Maddalena Amorini, Sebastiano Spada, Simone Tangolo, traduzione Maria Scorza. Studio/ mise en espace, prima assoluta in italiano.