Al Teatro delle Arti un cabaret tragico che “esplora” l’animo umano. E a fine spettacolo cenci e brindisi di Carnevale 

LASTRA A SIGNA – “Non commettere atti impuri – o la boutique humaine”: la Compagnia Teatro popolare d’arte mette in scena un cabaret tragico che esplora le profondità dell’animo umano attraverso una combinazione di teatro fisico, musica e danza. E lo fa venerdì 28 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti. Lo spettacolo, infatti, si trasformerà in un vero e proprio “cabaret osceno di Carnevale”, una serata speciale all’insegna del teatro grottesco e della provocazione, perfettamente in linea con lo spirito irriverente del Carnevale. E per l’occasione, a fine spettacolo, saranno offerti al pubblico le “chiacchiere di Carnevale” (cenci) e un brindisi per festeggiare insieme. ideato e interpretato da Roberto De Sarno, con la partecipazione di Raffaela Migliori e Manu La Bibi, lo spettacolo si configura come un “cabaret tragico” (vietato ai minori di 14 anni) che, fin dalle prime battute, si presenta come una sorta di spettacolo di corpi in musica. I personaggi, le caricature e le immagini evocative prendono vita attraverso l’atto fisico e una scenografia essenziale, trasformandosi in “creature” che si muovono fluidamente tra musica di scena e accenti che sfuggono a una prosa asettica. L’attenzione agli spazi, ai ritmi e ai gesti si basa su principi più vicini alla danza che al teatro tradizionale. Questo “atto impuro” si avvale di figure grottesche, iper-normali e truci, ispirate a incontri reali, che oscillano tra comicità, tenerezza e follia. Lo spettacolo ha ricevuto il Premio della critica al festival Le Voci dell’Anima 2023, attestando la sua originalità e profondità espressiva. I biglietti sono disponibili in prevendita online su www.ticketone.it e presso i punti vendita del circuito Boxoffice Toscana. Qui il video teaser, per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo email biglietteria@tparte.it.