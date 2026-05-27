Al Teatro Manzoni “La fiaba perfetta”

CALENZANO – Il 30 e 31 maggio alle 21 al Teatro Manzoni andrà in scena lo spettacolo del Collettivo Teatrale Provvisori 23, dal titolo “La fiaba perfetta”. La trama: un gruppo di sceneggiatori e professionisti dello “showbiz” si ritrova alle prese con una sfida creativa solo apparentemente banale: scrivere la fiaba perfetta. Rivisitare le storie della tradizione si rivela infatti più difficile del solito e ogni tentativo si scontra con un problema non previsto: l’incapacità di guardare il mondo come chi lo sta scoprendo poco a poco. Dopo una serie di fallimenti e frustrazioni, i protagonisti capiscono l’importanza di provare a ritrovare qualcosa che non sapevano di avere perso. Una commedia sull’immaginazione e su quanto sia difficile, da adulti, tornare a meravigliarsi.