Al Teatrodante Carlo Monni Fabio Canino e Andrea Muzzi in “Trovatene uno bravo”, una commedia sulle crisi di mezza età 

CAMPI BISENZIO – Saranno Fabio Canino, attore, scrittore e conduttore acclamato, e Andrea Muzzi, attore e regista, i protagonisti di “Trovatene uno bravo” con la regia di Andrea Bruno Savelli da un’idea di Andrea Muzzi, in programma sabato 3 febbraio alle 21 al Teatrodante Carlo Monni. Sul palco due uomini alle prese con le preoccupazioni del quotidiano di chi ha paura di invecchiare e di non avere più uno spazio nella società contemporanea, di chi vive la smania di mostrarsi sempre più giovane con l’incapacità di ascoltare preferendo parlare ed esprimere un’opinione a tutti i costi, tutto inserito in una cornice tragicomica che ha l’obiettivo di smontare tutto attraverso la risata, all’insegna della satira per riflettere su temi più che mai attuali.

Che forma ha la vita? Quella del ferro di cavallo. Ai due lati estremi si trovano il giovane e l'anziano. Il primo è pieno di speranza, l'anziano invece è rassegnato. È nella curva a metà che l'uomo sbanda. Si chiama crisi di mezza età. La vita scorre troppo veloce, con una sola consapevolezza, hai perso tutte le tue certezze. È così che si sente Andrea; un uomo incapace di invecchiare e di guardarsi dentro, completamente perso. Decide perciò di rivolgersi ad uno psicologo, che sappia fargli ritrovare i punti cardinali in quel sentiero buio in cui si sta dimenando. Ma le risposte dello psicologo lo gettano ancor più nella confusione. I due si incontrano e scontrano in questa commedia divertentissima e tagliente, una montagna russa, tra botte ormonali e visite dall'urologo, alla disperata ricerca di una risposta all'atavica domanda: "Sono felice?".