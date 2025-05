Al Teatrodante Carlo Monni il concerto di fine anno dell’Istituto comprensivo di Calenzano

CALENZANO – “La musica fa bene al cuore e all’anima”. (Platone); la musica non è solo un’arte, ma un potente mediatore che favorisce l’apprendimento e la collaborazione tra gli studenti, creando un legame unico che trascende le parole e unisce i cuori in una sinfonia di conoscenza e amicizia”: con queste parole l’Istituto comprensivo di Calenzano Anna Maria Luisa de’ Medici annuncia il concerto di fine anno in programma domani, mercoledì 28 maggio, alle 18 presso il Teatrodante Carlo Monni a Campi Bisenzio. L’evento vedrà la straordinaria partecipazione degli ensemble musicali dell’istituto, offrendo un’opportunità unica per apprezzare il talento e la dedizione degli studenti così suddivisi: Orchestra Settenotesettimello – performance orchestrale che promette di emozionare con l’esecuzione di brani celebri e amati; Coro Encanto – un gruppo armonioso, composto dagli alunni della scuola primaria, che incanterà il pubblico con un repertorio ricco e variegato; Ensemble Banda – un’esibizione vivace e coinvolgente che metterà in luce la versatilità e l’energia dei giovani musicisti. “Il concerto – spiegano dall’Istituto comprensivo – racchiude un anno di impegno e passione per la musica, durante il quale gli studenti hanno avuto l’opportunità di crescere e sviluppare le loro capacità artistiche sotto la guida attenta e competente dei loro docenti”. Ingresso libero, per informazioni: 055/887551 – fiic82700r@istruzione.it.