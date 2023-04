Al Teatrodante Carlo Monni il monologo di Vincent Vallon, per parlare di “visibilità e orgoglio transgender”

CAMPI BISENZIO – Mercoledì 5 aprile, alle 18, il Teatrodante Carlo Monni ospiterà il monologo di e con Vincent Vallon dal titolo “Tuo figlio” in occasione del TDOV, Giornata della viabilità transgender, che riccore ogni 31 marzo. Attraverso il teatro, infatti, il vicepresidente di Arcigay Firenze ripercorre la sua vita, il suo prendere consapevolezza di sé e il rapporto con la madre, il tutto con un linguaggio semplice e diretto che parla di vita e amore: “Avevo 8 anni e cominciava una lunga lotta contro me stesso. Sapevi senza dirmelo la prigione dentro la quale mi trovavo. Essere transgender non è una scelta, è però il percorso di affermazione di genere che nel mio caso mi rappresenta e mi ha permesso di trovare il giusto equilibrio con la mia parte biologica e quello che sono. Un uomo transgender che sa di essere maschio dall’età di 8 anni e lo dichiarò a sua madre senza poter ancora metterci un nome”.

“Questo evento – si legge in una nota – si inserisce in un ciclo di incontri a tematica lgbtqia+ promossi da Pro Campi Pro Loco Campi Bisenzio e Arcigay Firenze Altre Sponde come percorso di avvicinamento al Toscana Pride 2023 che si terrà a Firenze il prossimo 8 luglio”. “In questo periodo storico, celebrare le persone transgender e aumentare la consapevolezza della società sulle discriminazioni da esse subite è ancora fondamentale – afferma Mauro Scopelliti, presidente di Arcigay Firenze – ci troviamo in un clima politico allucinante dove il governo pensa a reprimere, discriminare e limitare le libertà di persone, bambini e famiglie invece di allargare diritti, abolire privilegi e sostenere la vita di tutte le persone”.