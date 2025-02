Al Teatrodante Carlo Monni un week end fra teatro, emozioni e fantasia: si comincia con uno “Strappo alla regola”

CAMPI BISENZIO – L’amicizia insolita fra Moira, la maschera di un cinema, e Orietta, un personaggio di un film dell’orrore che riesce a fuggire dal suo assassino attraverso uno strappo nello schermo, protagoniste dello spettacolo “Strappo alla regola” in scena venerdì 14 febbraio alle 21, i giochi teatrali per adulti e bambini di “Legami” di […]

CAMPI BISENZIO – L’amicizia insolita fra Moira, la maschera di un cinema, e Orietta, un personaggio di un film dell’orrore che riesce a fuggire dal suo assassino attraverso uno strappo nello schermo, protagoniste dello spettacolo “Strappo alla regola” in scena venerdì 14 febbraio alle 21, i giochi teatrali per adulti e bambini di “Legami” di sabato 15 febbraio alle 16.30, la straordinaria avventura di Bubu, protagonista dello spettacolo di domenica 16 alle 16.30 “L’Elefantino”, dove i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla: saranno questi gli appuntamenti in programma per un fine settimana ricco di emozioni tra teatro, creatività e racconti per l’infanzia.

Si parte venerdì con “Strappo alla regola”, spettacolo scritto e diretto da Edoardo Erba con Maria Amelia Monti (nella foto) e Claudia Gusmano, prodotto da Gli Ipocriti di Melina Balsamo. Una storia avvincente che prende vita in un cinema: Orietta, un personaggio secondario di un film horror, sfugge al suo destino uscendo da uno strappo dello schermo e ritrovandosi nella sala deserta. Qui incontra Moira, la maschera del cinema, in un intreccio che mescola ironia e suspense, portando entrambe le protagoniste a riflettere sulle proprie esistenze e sul coraggio di cambiare il proprio destino. Il programma prosegue sabato con il terzo appuntamento di “Legami”, il laboratorio di teatro per famiglie a cura di Adelaide Mancuso. Un pomeriggio di giochi teatrali, improvvisazioni ed esercizi sensoriali per adulti e bambini, un’occasione per riscoprire il valore della condivisione e della creatività attraverso il linguaggio del teatro (ingresso 5€, prenotazione consigliata). E ancora domenica “L’Elefantino”, spettacolo per bambini dai 3 ai 7 anni, scritto da Bruno Cappagli e prodotto da La Baracca – Testoni Ragazzi, con Margherita Molinazzi. La storia segue il piccolo Bubu, incaricato di lavare i calzini di tutta la famiglia, che trasforma questo compito noioso in un’avventura straordinaria: i calzini prendono vita e diventano animali della giungla, raccontando la storia di un elefantino curioso che scopre l’utilità della sua proboscide. Un viaggio immaginifico tra suoni, colori e suggestioni dell’Africa. Info: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it – www.teatrodante.it.