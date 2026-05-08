Al via domani la maratona di lettura dedicata a Pinocchio

SESTO FIORENTINO – Prenderà il via domani, sabato 9 maggio, alle 10 nel Parco di Villa Gerini (via XX Settembre 259) l’edizione speciale della Maratona di Lettura dedicata a Pinocchio. La manifestazione, storicamente promossa dal Club del Giallo e da Sesto Tv, vede quest’anno coinvolte anche l’amministrazione comunale e la Pro Loco. Dopo il simbolico “via”, sarà l’attore Lorenzo Degl’Innocenti a “correre” il primo capitolo del libro, seguito da altri “atleti” che si alterneranno alla lettura fino al quindicesimo capitolo. All’attore Amerigo Fontani sarà affidata l’interpretazione di Mangiafuoco. La corsa riprenderà alle 15 nel giardino restaurato di Villa Corsi Salviati (via Gramsci), con la lettura di altri tredici capitoli e gli interventi straordinari delle attrici Simona Arrighi e Sandra Garuglieri. Domenica 10, dalle 10, il cortile della Biblioteca Ragionieri ospiterà la lettura degli ultimi otto capitoli, con la partecipazione, tra gli altri, degli attori Andrea Bruni e Ciro Masella. La scelta dei luoghi non è casuale: fu il parco di Villa Gerini, infatti, ad ispirare il “Campo dei Miracoli”; il parco di Villa Corsi Salviati, recentemente restaurato, si trova nel cuore del Paese dei Balocchi, Sesto Fiorentino, mentre la Biblioteca Ragionieri fu sede della Manifattura di Doccia frequentata da Carlo Lorenzini quando il fratello Paolo ne era direttore. L’ingresso come spettatori alle letture è libero e possibile in ogni momento. La durata indicativa stimata per ogni sessione è di circa tre ore (ore 10-13 per le due mattutine, ore 15-18 per la pomeridiana).