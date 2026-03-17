Al via i lavori di ampliamento del cimitero di Sommaia

CALENZANO – Il cimitero di Sommaia sarà ampliato. L’intervento di ingrandimento prevede la creazione di una nuova area sull’ala destra. In questa nuova area saranno realizzati ulteriori 12 loculi e 40 ossari. L’intervento è a cura della Cimiteri di Calenzano spa, per un importo complessivo di circa 100mila euro. In questi giorni sarà consegnato alle […]

CALENZANO – Il cimitero di Sommaia sarà ampliato. L’intervento di ingrandimento prevede la creazione di una nuova area sull’ala destra. In questa nuova area saranno realizzati ulteriori 12 loculi e 40 ossari. L’intervento è a cura della Cimiteri di Calenzano spa, per un importo complessivo di circa 100mila euro. In questi giorni sarà consegnato alle imprese il cantiere, la cui durata prevista è di 8 mesi. Il Cimitero si trova in posizione isolata poco a nord della parrocchia di San Ruffignano, con unico ingresso da una strada bianca che prosegue nel bosco.

La grandezza limitata del camposanto non offre spazi sufficienti per permettere l’edificazione di loculi, tipologia di sepoltura richiesta dalla popolazione e attualmente assente nel cimitero. Pertanto l’intervento prevede un modesto ampliamento sul fronte destro rispetto all’entrata e arretrato rispetto all’ingresso per salvaguardare la simmetria e la composizione della struttura. Con questo progetto è prevista la realizzazione di 12 loculi e 40 ossari: i loculi disposti su due file e gli ossari su cinque saranno disposti in modo da contenerne l’altezza e limitarne l’impatto visivo rispetto al contesto. I rivestimenti lapidei saranno in marmo bianco.