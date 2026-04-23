Al via il piano di risistemazione delle strade

CALENZANO – Interventi di risistemazioni delle strade sono in programma in gran parte del territorio. La Giunta comunale con una delibera ha stanziato 497mila euro per le asfaltature di alcune arterie cittadine, tra cui quelle a maggior transito. Saranno interessati i tratti maggiormente ammalorati di via Roma e parcheggio limitrofo, piazza Belvedere, via di Prato, […]

CALENZANO – Interventi di risistemazioni delle strade sono in programma in gran parte del territorio. La Giunta comunale con una delibera ha stanziato 497mila euro per le asfaltature di alcune arterie cittadine, tra cui quelle a maggior transito. Saranno interessati i tratti maggiormente ammalorati di via Roma e parcheggio limitrofo, piazza Belvedere, via di Prato, via di Capalle, via Caponnetto, via Vittorio Emanuele.

Inoltre, nelle strade interessate dai lavori sono presenti delle alberature, in particolare pini, che danneggiano la sede stradale con le loro radici. Per questo è programmato un intervento di consolidamento con ancoraggio della zolla radicale e installazione di una barriera antiradice che sarà eseguito da una ditta specializzata. Il costo dell’intervento totale, tra ripavimentazione e intervento sulle radici dei pini, è di 625mila euro.

Nel mese di maggio è previsto l’affidamento dei lavori, con l’esecuzione e il collaudo in programma entro ottobre prossimo.

Inoltre, a Settimello nelle scorse settimane sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura in piazza Berlinguer, via Machiavelli e via del Gufo e sono in fase conclusiva quelli in via Giovanni XXIII.