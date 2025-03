Al via la campagna di crowdfounding per Act-Able 2.0, i laboratori teatrali inclusivi di Soccorso Clown

CAMPI BISENZIO – Parte da Campi Bisenzio una nuova avventura di inclusione e creatività: è ufficialmente on line, infatti, su https://actable.sijam.it/it/ la campagna di raccolta fondi per “Act-Able 2.0”, il progetto teatrale inclusivo promosso da Soccorso Clown per dare voce e spazio ai ragazzi con disabilità motoria e cognitiva. La raccolta fondi è nata grazie al bando Social Innovation Jam di Fondazione CR […]

CAMPI BISENZIO – Parte da Campi Bisenzio una nuova avventura di inclusione e creatività: è ufficialmente on line, infatti, su https://actable.sijam.it/it/ la campagna di raccolta fondi per “Act-Able 2.0”, il progetto teatrale inclusivo promosso da Soccorso Clown per dare voce e spazio ai ragazzi con disabilità motoria e cognitiva. La raccolta fondi è nata grazie al bando Social Innovation Jam di Fondazione CR Firenze che ha facilitato l’incontro dell’Associazione Soccorso Clown con due giovani professionisti per l’ideazione di un progetto di innovazione sociale. Il percorso ha previsto, poi, l’accompagnamento alla progettazione della campagna di raccolta fondi, in collaborazione con Impact Hub Firenze e Feel Crowd. Sempre Fondazione CR Firenze si impegna a raddoppiare ogni euro donato non appena verrà raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato, pari a 7.000 euro, moltiplicando così l’impatto di ogni singolo gesto di generosità che arriverà dai singoli sostenitori.

“Tutti sul palco, un palco per tutti!” non è solo uno slogan: è la filosofia che anima questo percorso artistico ed educativo, nato nel 2020 grazie al sostegno del Programma Erasmus+ e che oggi vuole crescere, raggiungendo sempre più giovani desiderosi di esprimersi e mettersi in gioco. La campagna di raccolta fondi, attiva da oggi, 20 marzo, ha un obiettivo concreto: garantire la continuità dei laboratori teatrali settimanali del progetto, coprire le spese logistiche, supportare gli operatori professionisti e organizzare il tanto atteso spettacolo finale annuale con il gruppo Act-Able che si terrà nell’Auditorium di Spazio Reale, momento culminante di un viaggio fatto di impegno, emozione e creatività. “Ogni giovane ha qualcosa di unico da raccontare e il teatro è il palcoscenico ideale per farlo – raccontano gli operatori di Soccorso Clown – Con “Act-Able 2.0″, non solo diamo spazio all’espressione artistica, ma creiamo un ambiente accogliente dove la diversità diventa una forza e un valore condiviso. Il teatro è uno strumento potente che sviluppa la fiducia in sé stessi e negli altri, la capacità di collaborare e socializzare e tutte queste competenze aiutano coloro che si cimentano nei nostri laboratori a superare tante barriere espressive, offrendo un’occasione importante di crescita personale.”

Un aspetto particolarmente innovativo del progetto di quest’anno sarà la collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Firenze, che valuterà l’impatto educativo e sociale dei laboratori, confermando l’importanza di queste attività per la crescita personale e l’apprendimento. “Sostenere “Act-Able 2.0″ significa non solo offrire opportunità concrete a ragazzi e ragazze con disabilità, ma contribuire ad una cultura dell’inclusione che celebra il talento e l’unicità di ciascuno, – aggiungono i genitori dell’associazione Cui I Ragazzi del Sole, principale partner del progetto – ci sono, infatti, molte difficoltà nel trovare iniziative strutturate che possano ospitare e valorizzare persone con disabilità di varia natura e sono poche le realtà del territorio che offrono ai ragazzi con disabilità motoria e/o cognitiva opportunità di questo tipo. Mancano spazi dedicati, operatori specializzati e un’attenzione adeguata alle loro esigenze uniche. …Eppure, questi giovani hanno moltissimo da comunicare”. Testimonial del progetto, l’attrice Daniela Morozzi: “E’ un progetto importante di laboratori teatrali inclusivi: il teatro inteso come possibilità per tutti di potersi esprimere e cercare i propri talenti. In questi piccoli spazi, tutti insieme, scopriamo qualcosa di noi stessi da offrire al mondo. Tutti hanno talento, bisogna solo trovare la condizione giusta per tirarlo fuori e farlo vivere insieme agli altri”.

“Con Social Innovation Jam – dice Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze – ci siamo posti un duplice obiettivo. Da un lato quello di stimolare il terzo settore alla realizzazione di progetti innovativi, come “Act-Able 2.0″ di Soccorso Clown, che sappiano cogliere le esistenze della comunità locale sfruttando lo strumento di partecipazione collettiva offerto dalle piattaforme di crowdfunding. Dall’altro quello di generare un proficuo incontro con le giovani generazioni che possono così allenare le proprie capacità e avvicinarsi al mondo dell’associazionismo. Facciamo il nostro in bocca al lupo per la campagna in partenza: invitiamo i cittadini a condividere con noi questo nobile scopo perché insieme possiamo andare lontano”. Anche Spazio Reale, già capofila del progetto Erasmus+ nel 2020, è fra i partner di Act-Able 2.0 e sostiene l’iniziativa mettendo a disposizione il proprio Auditorium per lo spettacolo finale: “Abbiamo visto questo gruppo bellissimo formarsi e crescere e siamo oggi più che mai intenzionati a sostenerlo nel suo percorso, – spiega Elisabetta Carullo, direttrice generale di Spazio Reale Group – ci piacerebbe che i laboratori diventassero nel tempo un luogo permanente di formazione, uno spazio di espressione e condivisione dove tanti bambini e ragazzi con disabilità possano sperimentare e crescere con le arti performative. La buona riuscita di questa campagna è già un primo passo per realizzare questo sogno”.

Il progetto ha ottenuto, quest’anno, il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Altri partner che hanno già dato il proprio sostegno a questa campagna sono l’azienda 4hands4gourmet che ha messo a disposizione alcune ricompense per i donatori, il Teatrodante Carlo Monni, che ospiterà la raccolta fondi con alcuni banchini durante le serate degli spettacoli in cartellone, Banda Albereta che il 12 aprile organizzerà una cena al circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio e la parrocchia di Santa Maria che sabato 29 marzo alle 19.30 ospiterà uno spettacolo realizzato dagli attori del percorso Act-Able, in cui si potrà vedere coi i propri occhi una parte del lavoro fatto e conoscere di persona i protagonisti di questa iniziativa. Inoltre domenica 30 marzo alle ore 10.30 al Garage P Studio a Firenze sarà possibile partecipare allo spettacolo “Fiabe toscane 2”, un divertente spettacolo di narrazione che mette in contatto tutta la famiglia con le fiabe della tradizione toscana. Tutti gli eventi saranno ad offerta libera e sosterranno la campagna di raccolta fondi. Per prenotazioni info@soccorsoclown.it.

Donare è semplice: è possibile supportare il progetto con carta di credito o Paypal al link https://actable.sijam.it/it/ selezionando una ricompensa fra quelle disponibili oppure facendo una donazione libera. In alternativa si può anche contribuire con bonifico bancario intestato a Soccorso Clown società Cooperativa Sociale impresa sociale E.T.S. sull’IBAN IT85L0200838181000103201620 inserendo la causale “Donazione liberale per Act-Able”. Tutte le donazioni tracciate sono fiscalmente detraibili e/o deducibili.