Al via la manutenzione della pista di atletica allo stadio Magnolfi

CALENZANO – Approvato dalla giunta il progetto definitivo per la manutenzione della pista di atletica allo stadio Magnolfi a La Fogliaia. Investimento di 250mila euro. L’intervento riguarderà il rifacimento della pavimentazione della pista e delle aree per le altre discipline, per una superficie complessiva di circa 5.300 metri quadri, comprese le pedane esterne per i […]

CALENZANO – Approvato dalla giunta il progetto definitivo per la manutenzione della pista di atletica allo stadio Magnolfi a La Fogliaia. Investimento di 250mila euro.

L’intervento riguarderà il rifacimento della pavimentazione della pista e delle aree per le altre discipline, per una superficie complessiva di circa 5.300 metri quadri, comprese le pedane esterne per i salti e le aree interne alle curve.

Il rifacimento si rende necessario per ripristinare le condizioni di agibilità e sicurezza e procedere quindi all’omologazione per le competizioni sportive locali. Con il progetto definitivo verrà richiesto il parere al CONI, per poi procedere con l’esecutivo e quindi con l’appalto dei lavori.