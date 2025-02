Al via la verifica e il censimento dei ponti del Comune di Signa: previsto un anno di rilievi

SIGNA – “Siamo consapevoli dell’importanza della sicurezza delle opere pubbliche e l’amministrazione comunale di Signa non lavora mai in emergenza ma cerca, da sempre, di sviluppare e promuovere un piano di manutenzione e sorveglianza predefinito che ci consenta intervenire dove necessario”. Con queste parole il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale hanno annunciato l’avvio del progetto di verifica e censimento dei ponti del Comune di Signa che si articolerà nell’arco di un anno. “Così come previsto dalla legge – continuano – già dalla settimana scorsa abbiamo avviato il monitoraggio dei ponti sui quali abbiamo individuato, con gli uffici, un livello maggiore di attenzione. Il personale incaricato dovrà individuare ogni eventuale segno di degrado dell’opera, da fessurazioni a rigonfiamenti, da distacchi di materiale a deformazioni a corrosioni, scalzamento delle fondazioni e altro ancora”.

Nello specifico l’attività dovrà riguardare la passerella pedonale di via Cresci, i ponti di via dei Bassi e di via del Pino (entrambi sul collettore sinistro di acque basse), di via delle Molina, via Castelletti e via Nannucci. Per tutte queste opere d’arte stradali sarà necessario acquisire i documenti presenti negli archivi dell’Amministrazione comunale e del genio civile. Sui ponti di via Castelletti e via delle Molina saranno effettuati dei rilievi dell’opera con la redazione di un piano di indagine sui materiali e si dovrà procedere all’esecuzione delle prove sui materiali. Mentre per i ponti di Via Castelletti, via delle Molina e via Nannucci dovrà essere effettuata un’accurata analisi sulla verifica della vulnerabilità.