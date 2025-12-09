Al via le celebrazioni per il 30° anniversario dall’insediamento del primo consiglio provinciale di Prato

PRATO – La Provincia di Prato apre ufficialmente le iniziative per celebrare i trent’anni dall’insediamento del primo consiglio provinciale con un evento commemorativo. Sabato 13 dicembre alle 10, nella sala consiliare di Palazzo Banci Buonamici, si terrà infatti l’incontro sul tema “Provincia di Prato: da 30 anni al lavoro”. L’appuntamento, si legge in una nota, “rappresenta un’occasione speciale per condividere un momento di memoria, riflessione e confronto, ripercorrendo le tappe fondamentali della storia dell’ente e guardando insieme alle prospettive future della nostra comunità. Saranno presenti tutti gli ex presidenti della Provincia, gli assessori e i consiglieri che, in tre decenni di attività, hanno contribuito alla crescita e all’evoluzione dell’istituzione provinciale”.

L’evento si aprirà con la proiezione di un video introduttivo, arricchito dalle preziose immagini storiche dell’emittente Tv Prato risalenti al 1995, che restituirà al pubblico le emozioni delle prime elezioni provinciali e della prima sfilata del Gonfalone durante il corteggio storico dell’8 settembre. A seguire, spazio al confronto tra i due candidati alla presidenza dell’epoca, Daniela Mannocci, primo presidente, e il suo sfidante al ballottaggio, Goffredo Borchi, in un dialogo moderato da Gianni Rossi, per rievocare quel periodo e approfondire il clima politico e sociale in cui la Provincia muoveva i suoi primi passi.

La mattinata proseguirà con una riflessione sul futuro della Provincia, alla presenza del presidente Simone Calamai, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, e della storica e presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Diana Toccafondi, che offriranno il loro contributo sul ruolo attuale e sulle prospettive dell’ente nel nuovo contesto istituzionale e territoriale. Si tratta del primo appuntamento del percorso di celebrazioni che condurrà alla presentazione, prevista per febbraio del prossimo anno, del volume “La Provincia dei pratesi. Un bene comune tra memoria e futuro”, curato da Gianni Rossi. Il libro, dedicato ai trent’anni di storia provinciale, è realizzato per valorizzare un patrimonio condiviso di esperienze, progetti e identità. La mattinata si concluderà con un brindisi, per festeggiare insieme un anniversario significativo per l’intera comunità pratese.