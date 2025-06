Al via le richieste per il contributo “Nidi gratis”

CALENZANO – A due settimane dall’inaugurazione del nuovo parco in via don Minzoni sono stati danneggiati il bagno pubblico, la recinzione in legno, alcune alberature e un tratto dell’impianto di irrigazione. I danni sono stimati in circa 5mila euro. Sono in corso approfondimenti attraverso l’impianto di videosorveglianza per individuare i responsabili. A denunciare l’accaduto il […]