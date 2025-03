Al via “Marzo donna”: il calendario di iniziative in occasione della festa della donna

FIRENZE – Incontri, presentazioni di libri, convegni e dibattiti, sulle donne e per le donne, affollano il ricco calendario di “Marzo donna” che ha preso il via nei giorni scorsi e proseguirà fino alla fine del mese. Il progetto, nato in occasione della festa della donna, sabato 8 marzo, è organizzato da Comune di Firenze, […]

FIRENZE – Incontri, presentazioni di libri, convegni e dibattiti, sulle donne e per le donne, affollano il ricco calendario di “Marzo donna” che ha preso il via nei giorni scorsi e proseguirà fino alla fine del mese. Il progetto, nato in occasione della festa della donna, sabato 8 marzo, è organizzato da Comune di Firenze, Quartieri, Informa Donna e portale Giovani, Casa delle Donne, Biblioteche comunali fiorentine, Museo Novecento, Mad Murate Art District, in collaborazione con MUS.E, sindacati Cgil, Cisl e Uil, Gest, Cooperative di taxi 4390 e 4242 e associazioni fiorentine.

“L’8 marzo non è un giorno di festa nel senso più comune del termine ma è un’occasione di riflessione e di impegno collettivo, una giornata in cui ricordare le conquiste raggiunte e riflettere su quelle ancora da ottenere, – ha detto l’assessore alle pari opportunità Benedetta Albanese – la ricchezza e la varietà delle realtà e delle associazioni della nostra città hanno dato vita ad un programma di oltre un mese con incontri, presentazioni di libri, iniziative, convegni e dibattiti. La Giornata internazionale della donna nasce dalla lotta delle donne per i diritti, per l’uguaglianza, per il riconoscimento della dignità in ogni ambito della vita sociale, economica e politica. Sono molti i progetti che portiamo avanti come Comune e come città anche per sensibilizzare e contrastare gli stereotipi di genere, a marzo e durante tutti i mesi dell’anno”.

Il programma si è aperto con gli incontri “La filiera delle donne dell’agroalimentare” a Palazzo Vecchio e “Le Donne nella ideologia e nella società del Ventennio, tra conservazione e modernità” negli spazi del MAD, in piazza delle Murate. Per tutto il mese di marzo, inoltre, sarà attiva la campagna di sensibilizzazione “One two free – insieme per il diritto a viaggiare senza molestie” a cura di Artemisia, Gest e Scuola Internazionale di Comics. Per consultare il calendario completo degli eventi: www.comune.fi.it.

Sara Coseglia