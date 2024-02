“Alessandra Creazioni” sale sull’ottovolante: per l’ottavo anno di fila l’Oscar delle bomboniere ai matrimoni è suo

CAMPI BISENZIO – “Alessandra Creazioni” sale sull’ottovolante. Per l’ottavo anno di fila, infatti, il negozio di via San Martino sbaraglia il campo nel settore delle bomboniere per i matrimoni. Ad annunciare i risultati dell’undicesima edizione dei Wedding Awards, i premi più prestigiosi del mondo wedding, Matrimonio.com, portale leader nel settore delle nozze in Italia. Oltre […]

CAMPI BISENZIO – “Alessandra Creazioni” sale sull’ottovolante. Per l’ottavo anno di fila, infatti, il negozio di via San Martino sbaraglia il campo nel settore delle bomboniere per i matrimoni. Ad annunciare i risultati dell’undicesima edizione dei Wedding Awards, i premi più prestigiosi del mondo wedding, Matrimonio.com, portale leader nel settore delle nozze in Italia. Oltre 74.000 i fornitori registrati sul sito e “Alessandra Creazioni”, di Alessandra Sarzani, è risultata una dei due professionisti della provincia di Firenze (l’altra è di Scandicci) che hanno vinto i “Wedding Awards 2024” per la categoria bomboniere, essendo una delle aziende più “raccomandate” dalle coppie iscritte su Matrimonio.com. I futuri sposi, infatti, tendono a prediligere le aziende vincitrici di un Wedding Award visto che sono state valutate positivamente dai loro precedenti clienti.

I premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell’ultimo anno. In particolare, “Alessandra Creazioni” ha ricevuto un totale di 94 recensioni sulla sua vetrina on line di Matrimonio.com e una valutazione di 5.0 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per l’organizzazione del matrimonio. A partire da qualche giorno, quindi, il premio è visibile nella lista stilata da Matrimonio.com, che riconosce il fornitore come vincitore dei Wedding Awards 2024: “Questo bollino – si legge in una nota – servirà come indicatore di qualità per le migliaia di coppie che utilizzano Matrimonio.com per selezionare i loro fornitori di nozze”.

Vincere un Wedding Award di Matrimonio.com non è solo un grande riconoscimento per qualsiasi azienda, ma dimostra anche l’eccellente servizio che il fornitore premiato offre alle sue coppie. Secondo José Melo, vice-presidente Sales Europa di Matrimonio.com, “Negli ultimi anni i fornitori di servizi matrimoniali ne hanno passate tante e il 2023 ha rappresentato per molte aziende un atteso ritorno alla normalità. L’organizzazione dei matrimoni richiede sempre un’enorme quantità di lavoro, una minuziosa attenzione ai dettagli e tanta dedizione: i nostri vincitori hanno offerto questo e molto altro alle loro coppie. Noi di Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, siamo orgogliosi di celebrare i fornitori che sanno andare oltre e che contribuiscono a rendere il giorno del matrimonio indimenticabile e speciale per tutti coloro che vi partecipano, in tutto il mondo”.