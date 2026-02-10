Alessandro Benvenuti al Teatro delle Arti con “Lieto fine”

LASTRA A SIGNA – Alessandro Benvenuti torna protagonista al Teatro delle Arti con “Lieto fine”, in scena venerdì 13 febbraio alle 21, spettacolo fuori abbonamento e ultimo capitolo della trilogia del “Dinosauro canterino”, dopo “Un comico fatto di sangue” (2013) e “Panico ma rosa” (2020). Con “Lieto fine”, Benvenuti chiude un percorso teatrale e narrativo tra ironia, inquietudine e poesia surreale. La storia ruota attorno a una bicicletta […]

LASTRA A SIGNA – Alessandro Benvenuti torna protagonista al Teatro delle Arti con “Lieto fine”, in scena venerdì 13 febbraio alle 21, spettacolo fuori abbonamento e ultimo capitolo della trilogia del “Dinosauro canterino”, dopo “Un comico fatto di sangue” (2013) e “Panico ma rosa” (2020). Con “Lieto fine”, Benvenuti chiude un percorso teatrale e narrativo tra ironia, inquietudine e poesia surreale. La storia ruota attorno a una bicicletta multifunzionale, che ogni giorno attende il suo pedalatore in un box malridotto, arredato con poche e scarne memorie. L’uomo che la mette in moto è immerso in un flusso continuo di voci: amici, parenti, seccatori, suoni quotidiani e presenze bizzarre, fino a un personaggio ossessionato dalla ricerca impossibile di un tassidermista. Il pedalatore attraversa la sua routine – lavoro, cinema, mercato, stadio – senza rendersi conto della condizione surreale in cui vive. Dentro questa apparente normalità si nascondono però un amore, un destino e una grande paura. E quella strana bicicletta diventa la chiave, la risposta a ogni mistero. Lo spettacolo è scritto e interpretato da Alessandro Benvenuti, con la regia firmata insieme a Roberto Abbiati. Durante la serata a teatro, inoltre, sarà possibile acquistare anche il libro di Alessandro Benvenuti “Il teatro della sorpresa. Scrittura e comicità per la scena” (Florence Art Edizioni). Il volume sarà disponibile in vendita prima e dopo lo spettacolo.

Ad arricchire la serata, a partire dalle 19.30, il Teatro delle Arti apre le porte al pubblico con apericena nel foyer e con “La radio a teatro”, appuntamento realizzato in collaborazione con Radio3Network. Un microfono aperto sulle vite e le memorie del territorio, uno spazio informale di racconto e ascolto dove spettatori, cittadini e ospiti possono condividere storie, ricordi e voci della comunità, trasformando l’attesa dello spettacolo in un momento partecipato e conviviale. Venerdì sarà possibile ascoltare gli interventi di Cristina Poli di Luv Dance e Letizia Paoli dell’associazione “Con il sorriso di Beatrice Morandi”. Ospite musicale della serata sarà inoltre il gruppo fiorentino Bluagata, che presenterà il suo nuovo album.