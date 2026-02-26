Alessandro Benvenuti al Teatrodante Carlo Monni con “Il teatro della sorpresa” e lo spettacolo “La tigre” insieme a Marina Massironi

CAMPI BISENZIO – Una domenica interamente dedicata al teatro e alla parola d’autore quella del 1 marzo al Teatrodante Carlo Monni: protagonista sarà l’attore, regista, sceneggiatore e musicista italiano Alessandro Benvenuti che andrà in scena con l’attrice Marina Massironi alle 21 con lo spettacolo “La tigre” di Ramon Madaula, nella versione italiana di Pino Tierno, la regia dello stesso Benvenuti, una produzione Attori & Tecnici. “La tigre” è la paura che tutti abbiamo e che, impossibile da nascondere, va solo accettata e gestita come meglio si può: la condizione nella quale, più o meno, ognuno di noi oggi si trova. Ad anticipare lo spettacolo, alle 18, la presentazione nell’ambito di “CaRa: Libri di Stagione” del libro di Benvenuti “Il teatro della sorpresa” (FlorenceArtEdizioni, 2024), insieme all’autore e Bruno Santini in un incontro che offrirà al pubblico uno sguardo privilegiato sul suo percorso artistico, tra memoria, poetica e visione del mestiere dell’attore.

“La tigre” mette in scena l’incontro tra un rinomato specialista dello sviluppo personale, aspirante guru, e un’importante fotografa incaricata di immortalarlo. È il confronto tra una donna di sostanza e un uomo di fumo, tra il “pratico” e l'”ideale”, tra chi racconta come rendere meravigliosa la vita degli altri e chi prova a catturarne la verità attraverso l’obiettivo. Lui vorrebbe apparire, lei desidera restituirlo esattamente come è. Lui non pensa di essere in crisi, lei sa benissimo di esserlo. Eppure una cosa li accomuna: lui non è quello che crede di essere e lei non è affatto chi dice di essere. Attraverso dialoghi serrati, ironia e improvvisi slittamenti emotivi, la pièce costruisce un duello psicologico che ruota attorno alla ricerca della felicità, smascherando illusioni, fragilità e autoinganni. Con intelligenza e profondità, “La tigre” affronta il tema universale della paura come elemento ineliminabile dell’esistenza, invitando a riconoscerla e a farne una forza consapevole, in un equilibrio sottile tra leggerezza e introspezione. Per informazioni: 055 8940864 – WhatsApp 3463038170 – biglietteria@teatrodante.it.