Alia Multiutility ancora più vicina ai cittadini: raccolta differenziata, il materiale si può ritirare dai tabaccai convenzionati

FIRENZE – Alia Multiutility, l’azienda che gestisce il servizio rifiuti in 58 Comuni della Toscana centrale, annuncia un’importante novità: a partire da questa settimana è possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata, oltre che presso i consueti sportelli territoriali, anche utilizzando la rete delle tabaccherie associate alla Federazione Italiana Tabaccai (Fit). Questo ambizioso progetto, che coinvolge il territorio […]

FIRENZE – Alia Multiutility, l’azienda che gestisce il servizio rifiuti in 58 Comuni della Toscana centrale, annuncia un’importante novità: a partire da questa settimana è possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata, oltre che presso i consueti sportelli territoriali, anche utilizzando la rete delle tabaccherie associate alla Federazione Italiana Tabaccai (Fit). Questo ambizioso progetto, che coinvolge il territorio di 42 Comuni, “nasce – si legge in una nota – con l’obiettivo di avvicinare sempre più Alia ai suoi utenti, offrendo una formula semplice, gratuita e veloce per il ritiro delle dotazioni necessarie. Grazie al nuovo servizio, i cittadini possono recarsi presso le tabaccherie aderenti e ritirare le dotazioni previste dal proprio rapporto contrattuale con Alia, in funzione della tipologia di utenza e di contratto: in particolare sacchi azzurri per gli imballaggi, sacchi sanitari per pannolini e pannoloni e chiavette digitali. Attualmente hanno già aderito all’iniziativa 158 tabaccai”.

Per utilizzare questo servizio i cittadini devono semplicemente presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea. Questa nuova modalità di distribuzione rappresenta un’importante semplificazione per le famiglie, che possono così gestire con maggiore efficienza la raccolta differenziata dei rifiuti. L’introduzione del nuovo servizio non solo amplia i punti di contatto fra Alia e i cittadini, ma rafforza anche il rapporto di fiducia e collaborazione. La possibilità di ritirare le dotazioni per la raccolta differenziata presso le tabaccherie facilita il rapporto con gli utenti, rendendo le interazioni più agevoli e immediate. “Siamo orgogliosi di lanciare questa novità, che sottolinea il nostro impegno verso una maggiore vicinanza ai cittadini e una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti, – commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility (nella foto) – grazie alla collaborazione con Fit possiamo offrire un’opzione in più per il ritiro delle dotazioni, facilitando la vita quotidiana dei nostri utenti e migliorando il servizio complessivo. Questo progetto è un esempio concreto di come l’innovazione e la collaborazione possano portare benefici tangibili alla comunità’.

“Se possiamo essere utili a facilitare la vita quotidiana dei cittadini, noi tabaccai siamo sempre ben lieti di farlo”, aggiunge Mario Antonelli, presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai (Fit). “D’altra parte, da decenni le tabaccherie non sono più normali negozi generalisti ma, soprattutto nei piccoli centri, veri e propri punti di riferimento per la cittadinanza. Per questo sono certo che il nostro coinvolgimento nella distribuzione dei sacchetti possa portare indiscussi vantaggi alle amministrazioni comunali, agli abitanti del territorio e, ancora di più, all’ambiente”. Il progetto, che si inserisce nella strategia di miglioramento continuo di Alia, è destinato a crescere ulteriormente, con l’adesione di nuovi tabaccai e l’estensione del servizio ad altri Comuni. L’elenco delle tabaccherie aderenti all’iniziativa è consultabile al link www.aliaserviziambientali.it.