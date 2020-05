Alia, rifiuti ingombranti: dal 7 maggio si puo prenotate, dall’11 il ritiro a domicilio

SIGNA – Piano piano si sta tornando alla “normalità”. Almeno quella della vita quotidiana. E da domani, giovedì 7 maggio, è possibile tornare a prenotare presso Alia per il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio tramite il numero verde; dall’11 maggio, invece, Alia ripartirà con l’attività di ritiro. Lo sportello Tari e Infopoint sarà sospeso fino a nuove disposizioni. Per informazioni, contattare i seguenti numeri telefonici: 800 888 333 da rete fissa, 199 105 105 da rete mobile e 0571 1969333 da rete fissa e rete mobile. “Vista la straordinarietà della situazione, – dicono da Alia – si comunica che è possibile utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti”.