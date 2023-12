Alia, ritornano gli ecofurgoni a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Da lunedì prossimo, 11 dicembre, torna a regime su tutti i 58 Comuni gestiti da Alia Servizi Ambientali, il servizio degli Ecofurgoni. I mezzi attrezzati e presidiati saranno nuovamente presenti in occasione dei principali marcati rionali anche nei comuni di Prato, Montale, Agliana e Campi Bisenzio. Ai 120 mezzi attrezzati e presidiati da Alia, che stazionano sul territorio in occasione dei mercato settimanali e/o rionali, sarà, quindi, possibile per le utenze domestiche conferire gratuitamente diverse tipologie di rifiuti, come olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce di stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori e così via dicendo), contenitori smalti, impregnanti legno, diluenti, solventi, acidi purché chiusi e contrassegnati da etichettatura originale leggibile, contenitori vuoti di fitofarmaci e farmaci scaduti. La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto del mezzo.