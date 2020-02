“Alieno” il nuovo show di Mattia Boschi al Teatrodante Carlo Monni

CAMPI BISENZIO – Un viaggio magico che è anche un percorso all’interno del cuore della propria città: è “Alieno” il nuovo spettacolo di magia e illusionismo pensato da Mattia Boschi per la sua città, Campi Bisenzio. Un legame stretto tra il giovane “one man show” e Campi Bisenzio che si è arricchito nel corso degli anni. “In questo show pensato per la mia città – spiega Mattia Boschi – si concentrano tre spettacoli ideati e messi in scena negli anni: Il passato è tornato, Sogno e Incanto. Ma questo non significa che non ci saranno novità, anzi in Alieno il viaggio sarà ancora più magico”. Ad affiancare Mattia Boschi nello spettacolo, che andrà in scena il 7 marzo alle 21 al Teatrodante Carlo Monni, ci saranno ballerini per ricreare l’atmosfera del “gran varietà” e la sorella attrice e ballerina Benedetta Boschi. E in città c’è già attesa. Ogni volta, infatti, che Mattia Boschi mette in scena un suo spettacolo nel giro di pochi giorni il teatro fa il tutto esaurito. I biglietti sono già in vendita presso la biglietteria del teatro. Informazioni: 0558979403.