Alla Casa del popolo la Festa dell’Unità

CALENZANO – Dal 28 al 31 agosto si terrà la Festa dell’Unità alla Casa del popolo di via Puccini. Ogni sera dalle 21.30 si svolgeranno una serie di iniziative e dibattiti dedicati alla situazione locale, regionale, nazionale e internazionale.

