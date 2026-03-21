Alla guida senza avere mai conseguito la patente. E chi era con lui “lo sapeva”: fermati dalla Polizia locale

CAMPI BISENZIO – Nel corso del servizio serale di ieri, venerdì 20 marzo, durante il controllo del territorio, gli agenti della Polizia locale campigiana sono intervenuti su due distinti episodi. Nel primo è stato fermato, in via Palagetta, un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Nei suoi confronti è scattata la denuncia ai […]

CAMPI BISENZIO – Nel corso del servizio serale di ieri, venerdì 20 marzo, durante il controllo del territorio, gli agenti della Polizia locale campigiana sono intervenuti su due distinti episodi. Nel primo è stato fermato, in via Palagetta, un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Nei suoi confronti è scattata la denuncia ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada per guida in stato d’ebbrezza con sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo.Nel secondo, invece, in via Barberinese, gli agenti hanno accertato la guida senza patente, perché mai conseguita, da parte di un altro conducente, sanzionato ai sensi dell’articolo 116 del Codice della strada, con fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. È stata sanzionata anche la passeggera, nonché proprietaria del mezzo, “per incauto affidamento sempre secondo quanto disposto dal medesimo articolo”.