Alla Libreria Rinascita il volume “Sesto Fiorentino tra il 1918 e il 1949. Passione e pimpirimpì”

SESTO FIORENTINO – Sarà presentato sabato 21 marzo alle ore 17.30 alla Libreria Rinascita il libro “Sesto Fiorentino tra il 1918 e il 1946. Passione e pimpirimpì”, scritto dal cultore di storia locale Daniele Niccoli e pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle. Il volume ricostruisce uno dei periodi più drammatici e decisivi della storia cittadina: […]

SESTO FIORENTINO – Sarà presentato sabato 21 marzo alle ore 17.30 alla Libreria Rinascita il libro “Sesto Fiorentino tra il 1918 e il 1946. Passione e pimpirimpì”, scritto dal cultore di storia locale Daniele Niccoli e pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle. Il volume ricostruisce uno dei periodi più drammatici e decisivi della storia cittadina: dagli anni difficili del dopoguerra della Prima guerra mondiale alla nascita e all’affermazione del fascismo, fino alla guerra e alla Liberazione. Attraverso documenti d’archivio, articoli di giornale e testimonianze dell’epoca, il libro racconta come i grandi eventi della storia italiana si riflettano nella vita quotidiana di Sesto Fiorentino e dei suoi abitanti. Ne emerge il ritratto di una comunità attraversata da forti tensioni politiche e sociali, ma anche protagonista di importanti esperienze civili e democratiche. Un racconto che restituisce voce ai protagonisti del tempo e illumina una fase cruciale del Novecento locale. L’incontro sarà affiancato dalla proiezione di alcune immagini d’epoca.