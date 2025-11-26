SESTO FIORENTINO – “Garibaldi su una gamba” è il titolo dello spettacolo in programma il 28 novembre alle 21 alla Lucciola di piazza IV Novembre. Uno spettacolo divertentissimo che mostra l’eroe dei due mondi in un modo del tutto originale. Scritto e diretto da Andrea Kaemmerle e Manfredi Rutelli, in scena ci sarà lo steso Kaemmerle che vestirà i panni di Garibaldi.
Alla Lucciola: “Garibaldi su una gamba”, il divertente spettacolo di Andrea Kaemmerle
