Alla mensa della scuola “si vince” contro lo spreco: premiata la quarta A della Fra Ristoro

CAMPI BISENZIO – Qualità e Servizi, azienda pubblica partecipata anche dal Comune di Campi Bisenzio, produce e somministra ogni giorno i pasti nelle scuole del territorio dotate di servizio mensa. Al termine di ogni pasto, l’azienda effettua una puntuale rilevazione del gradimento dei piatti serviti ai bambini, monitorando anche la percentuale di spreco alimentare. Grazie alla collaborazione quotidiana del personale, viene infatti rilevata la quantità di cibo non consumato per ciascun piatto: un dato prezioso che consente a Qualità e Servizi di lavorare costantemente sulle singole ricette, migliorando nel tempo l’offerta e il gradimento del servizio.

Sulla base dei dati raccolti nel periodo compreso tra settembre e gennaio, relativi a tutte le classi del territorio comunale, è stata stilata la classifica delle classi più virtuose nella riduzione dello spreco alimentare. L’iniziativa si inserisce infatti nel contesto della “Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare”, con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sul valore del cibo e sull’importanza di comportamenti responsabili. Le classi vincitrici hanno ricevuto l’attestato di “Eroe antispreco” e un piccolo premio come riconoscimento per l’impegno dimostrato e la preziosa collaborazione nella lotta allo spreco alimentare. Per il Comune di Campi Bisenzio, la classe vincitrice è la 4A della scuola Fra Ristoro. La premiazione si è svolta alla presenza del vicesindaco Federica Petti, insieme al personale di Qualità e Servizi.

La giornata, promossa dall’Osservatorio Waste Watcher e giunta alla 13° edizione, rappresenta un importante momento di riflessione sull’impatto delle scelte alimentari quotidiane. Il tema del 2026, #2030Calling, richiama l’attenzione sul traguardo fissato dalle Nazioni Unite: dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, obiettivo per il quale restano solo quattro anni. “Per Qualità e Servizi e per i Comuni soci – si legge in una nota – la riduzione degli sprechi è un tema centrale e uno dei valori fondanti della mission aziendale. Da sempre l’azienda opera lungo tutta la filiera con scelte mirate, come l’utilizzo di materie prime locali, la definizione di ricette studiate ad hoc e il monitoraggio costante del gradimento dei piatti”.