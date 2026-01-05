CAMPI BISENZIO – Pomeriggio per grandi e piccoli quello di domani, martedì 6 gennaio, alla sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio. Con due momenti distinti fra loro ma che consentiranno di festeggiare l’Epifania, in collaborazione con il circolo Mcl Don Renzo Paoli, con spensieratezza: alle 15.30 lo spettacolo di magia con il mago “Magicgoldman”, a seguire, intorno alle 16.30, merenda e distribuzione delle calze per i più piccoli.
Alla Misericordia di San Piero a Ponti arriva la Befana
