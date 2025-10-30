Alla Qu.In le foto di Monica Saba che raccontano la Prato che cambia



CALENZANO – “Trame Urbane, Voci Umane” è il titolo della mostra fotografica firmata da Monica Saba in programma dal 10 al 21 novembre nella sede di Qu.In di via Vittorio Emanuele. L’azienda calenzanese ospita occasioni culturali trasformando gli spazi di lavoro, come in questo caso, in una galleria d’arte. Una scelta che punta a unire cultura, territorio e valori aziendali. Dopo aver ospitato le miniature di Firenze “in capsule” di caffè, ora arriva la fotografa Monica Saba con una proposta originale. Saba, con base a Prato, presenta un percorso visivo che dialoga tra memoria industriale e identità umana, intrecciando le radici tessili della città con i volti e le storie che ne animano oggi le strade. Le sue immagini raccontano la Prato che cambia, dove la poesia delle fabbriche dismesse incontra la vitalità multiculturale del tessuto urbano. La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30.