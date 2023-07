Alla Questura di Firenze due nuovi funzionari di Polizia

FIRENZE – Ricevuti dal Questore Maurizio Auriemma sono arrivati ieri n via Zara due nuovi commissari della Polizia di Stato. I neo ufficiali di Pubblica Sicurezza hanno appena terminato il 111° corso di formazione per commissari alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, “una bellissima e indimenticabile esperienza – si legge in una nota – della quale […]

FIRENZE – Ricevuti dal Questore Maurizio Auriemma sono arrivati ieri n via Zara due nuovi commissari della Polizia di Stato. I neo ufficiali di Pubblica Sicurezza hanno appena terminato il 111° corso di formazione per commissari alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, “una bellissima e indimenticabile esperienza – si legge in una nota – della quale hanno donato il “crest” al Questore”. Si tratta di Anna Maffei e Claudio Basagni: entrambi laureati in giurisprudenza, provengono da realtà diverse. Il commissario Maffei, abilitata all’esercizio della professione forense, arriva dalla Campania; il commissario Basagni, di origini toscane, ha invece già indossato l’uniforme della Polizia con i gradi da Ispettore, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni al commissariato di Sesto Fiorentino. Per i prossimi 10 mesi, i due funzionari effettueranno un periodo di tirocinio in tutti gli Uffici della Questura fiorentina, al termine del quale verranno definitivamente assegnati al primo incarico. A loro, i migliori auguri di benvenuto da parte del Questore della provincia di Firenze e di tutta la Polizia di Stato del capoluogo toscano sempre fiera dei propri valori alla base dell'”esserci sempre” e anche del motto latino scelto proprio dal 111° corso commissari: “non nobis sed aliis“, ovvero “non per noi ma per gli altri”…