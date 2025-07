“Alla scoperta della Piana” con CAI e Legambiente

SESTO FIORENTINO – “Alla scoperta della Piana” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 29 luglio alle 21.15 nel giardino di Casa Guidi in via Veronelli. Organizzato dal CAI Sesto Fiorentino insieme al locale Circolo di Legambiente, l’appuntamento ha come obiettivo la scoperta o la riscoperta della Piana. Con questo nome, infatti, si indica la […]

SESTO FIORENTINO – “Alla scoperta della Piana” è il titolo dell’incontro che si terrà martedì 29 luglio alle 21.15 nel giardino di Casa Guidi in via Veronelli. Organizzato dal CAI Sesto Fiorentino insieme al locale Circolo di Legambiente, l’appuntamento ha come obiettivo la scoperta o la riscoperta della Piana. Con questo nome, infatti, si indica la porzione di territorio che comincia all’altezza dell’aeroporto di Peretola e si estende verso Prato, coinvolgendo vari Comuni. Un’area che, a fronte di tanti progetti inattesi, polemiche e mistificazioni, negli ultimi decenni è andata urbanizzandosi sempre più con capannoni industriali, centri commerciali e così via dicendo. “Per riflettere su come vivere questo particolare territorio – spiega Marco Di Luca, operatore CAI per la Tutela dell’Ambiente Montano –, che è strettamente connesso con il Parco di Monte Morello, è necessario conoscerne il valore storico e ambientale. Insieme a Stefano Mattii, presidente del Circolo di Legambiente, e al prof. Fanfani dell’Università di Firenze, dopo un’introduzione storica parleremo sia del frequentato Parco della Piana sia del Parco Agricolo, che comprende ben 8 territori comunali”. L’incontro, moderato da Pino Baggiani, ha il patrocinio dell’Associazione Turistica Calenzano e della Pro Loco di Sesto Fiorentino. L’ingresso è gratuito ma è necessario confermare la partecipazione scrivendo a info@caisesto.it. Per concludere la serata, sarà offerta ai presenti una rinfrescante cocomerata.