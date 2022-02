All’Atc di Calenzano il corso di potatura dell’olivo

CALENZANO – Si terrà in tre giornate il corso professionale di gestione e potatura dell’olivo promosso dall’Associazione Turistica di Calenzano (ATC). Il corso sarà composto da una lezione teorica e due pratiche per un totale di 8 ore. La lezione teorica si terrà il 26 febbraio alle 10.30 alle 12.30 presso l’altana del Castello Medievale, […]

CALENZANO – Si terrà in tre giornate il corso professionale di gestione e potatura dell’olivo promosso dall’Associazione Turistica di Calenzano (ATC). Il corso sarà composto da una lezione teorica e due pratiche per un totale di 8 ore. La lezione teorica si terrà il 26 febbraio alle 10.30 alle 12.30 presso l’altana del Castello Medievale, quelle pratiche il 27 febbraio e il 6 marzo dalle ore 9.30 in campo presso aziende agricole locali.

l corso, tenuto da Cosimo Taiti (ricercatore dell’Università di Firenze e membro dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio), mira a fornire le competenze tecnico-scientifiche per una corretta realizzazione e gestione dell’oliveto. Sarà posta particolare attenzione alla forma di allevamento, agli interventi di potatura, alla lotta contro i fitofagi ed al corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Il corso offre inoltre l’opportunità di confrontare le tecniche di potatura tradizionali con quelle innovative-moderne, fornendo elementi pratici per la gestione agronomica dell’oliveto. Ogni partecipante dovrà essere in possesso dell’attrezzatura necessaria alla potatura. La quota di iscrizione è di 40 euro ed al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per informazioni: segreteria@atccalenzano.it.