Alle Oblate la premiazione del concorso letterario La Città sul ponte

SESTO FIORENTINO – Alla Biblioteca delle Oblate di Firenze si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso letterario “La Città sul Ponte”, promosso dal Gruppo Scrittori Firenze. L’edizione di quest’anno ha registrato una partecipazione particolarmente ampia, con autori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, confermando il crescente prestigio del premio e la qualità delle opere presentate. La giornata è stata condotta dal coordinatore generale del premio, Carlo Menzinger, che ha accompagnato il pubblico attraverso i vari momenti della manifestazione. Sono intervenuti anche il presidente del premio, Paolo Ciampi, e il presidente del Gruppo Scrittori Firenze, Gabriele Antonacci, che hanno sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, volta a valorizzare la scrittura in tutte le sue forme. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti delle case editrici che hanno sostenuto il premio: il Gruppo Editoriale Tabula Fati, Il Foglio Letterario Edizioni e I Libri di Mompracem. I sessanta giurati, tutti membri del Gruppo Scrittori Firenze, hanno selezionato settanta opere finaliste suddivise tra le vari categorie del concorso. Tra i vincitori, il poeta Raffaello Corti di Bergamo ha colto un doppio risultato, aggiudicandosi sia la sezione dedicata alla silloge edita con l’opera “Disarmoniche riflessioni” sia la silloge inedita con “Stanze ipotetiche”. Per la poesia singola, il primo premio è stato assegnato a Remo Mari di Monte San Savino (Arezzo) per il componimento “Alyan Kurdi”. Il premio per la narrativa breve è stato conferito a Salvatore Mazzurco di Chignolo Po (Pavia), autore del racconto “La voce dell’America”. Per la sezione del romanzo edito, il primo posto è stato attribuito a Gabriele Cecconi di Firenze con “La città delle cento ciminiere”; in tale categoria Erica Delis di Firenze, oltre a conseguire la terza posizione assoluta, è stata la vincitrice della sezione Self-Publishing con “Leone come me”. Nella categoria del romanzo inedito il riconoscimento è stato assegnato a Renzo Maltoni di Ravenna per “Come due gocce d’acqua”. Infine, il premio dedicato al monologo teatrale è stato conferito a Giusi Arimatea di Messina per il testo “Leggera”.