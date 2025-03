Allerta arancio: chiuse le scuole e sospesi gli eventi pubblici

CALENZANO – Sabato 22 marzo, con ordinanza del sindaco numero 99/2025, in via precauzionale data l’allerta meteo arancio per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico e temporali a Calenzano resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, i parchi e i giardini, i cimiteri e i musei comunali e gli impianti sportivi. Saranno sospese […]

CALENZANO – Sabato 22 marzo, con ordinanza del sindaco numero 99/2025, in via precauzionale data l’allerta meteo arancio per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico e temporali a Calenzano resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, i parchi e i giardini, i cimiteri e i musei comunali e gli impianti sportivi. Saranno sospese tutte le attività culturali, gli spettacoli, i mercati e le manifestazioni sportive al chiuso e all’aperto. Il Comune raccomanda ai cittadini di evitare spostamenti non necessari, di non stare nei pianti interrati e seminterrati, di non sostare nei pressi delle alberature e nei pressi degli argini dei corsi d’acqua, non sostare sui ponti.