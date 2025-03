Allerta arancione, firmata l’ordinanza per le chiusure  di scuole e uffici. Annullate tutte le manifestazioni

SIGNA – In considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Regione Toscana per la giornata di domani, venerdì 14 marzo, in seguito alla riunione che si è tenuta oggi pomeriggio, convocata dalla Prefettura di Firenze, il Comune di Signa ha disposto, in via precauzionale, per l’intera giornata di domani, la chiusura di tutti i servizi […]

SIGNA – In considerazione dell’allerta meteo codice arancione emessa dalla Regione Toscana per la giornata di domani, venerdì 14 marzo, in seguito alla riunione che si è tenuta oggi pomeriggio, convocata dalla Prefettura di Firenze, il Comune di Signa ha disposto, in via precauzionale, per l’intera giornata di domani, la chiusura di tutti i servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei parchi e giardini pubblici, dei cimiteri, degli impianti sportivi, delle palestre nonché la sospensione del mercato settimanale del venerdì mattina. Disposta, ancora, la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, della Biblioteca Comunale e del Museo Civico della Paglia, della Passerella pedonale sull’Arno al confine con Lastra a Signa e del ponte carrabile sull’Arno in caso del superamento del secondo livello di guardia. Annullate tutte le iniziative in programma per il cartellone di eventi “Signa è donna”.

È stato attivato il Centro Operativo Comunale, contattabile dalle 8 di venerdì 14 marzo al numero 055 8732001. “Stiamo seguendo e seguiremo l’allerta con la massima attenzione – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e il vicesindaco Marinella Fossi – dopo il confronto con le amministrazioni comunali promosso dalla Prefettura di Firenze, abbiamo predisposto le ordinanze per le chiusure. Domani saremo chiamati a vivere una giornata difficile e complessa, per questo è importante che circolino il minore numero di persone possibile. L’invito è quello di uscire di casa solo per assoluta necessità. Si raccomanda di prestare la massima attenzione e di seguire i canali informativi ufficiali, limitando il più possibile gli spostamenti. Sono previste precipitazioni diffuse e locali fenomeni intensi che potrebbero determinare criticità alla viabilità e alle infrastrutture. L’amministrazione comunale di Signa resta in costante contatto con le autorità competenti per monitorare l’evolversi della situazione e garantire la sicurezza della cittadinanza”.