Allerta meteo arancione: chiusura delle scuole a Calenzano

CALENZANO – Per allerta meteo codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico, con ordinanza del sindaco, domani venerdì 14 marzo a Calenzano è stata disposta in via precauzionale la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, pubbliche e private, degli impianti sportivi, dei cimiteri, dei parchi pubblici e giardini; è interdetta la sosta di persone e veicoli nei pressi delle alberature. In generale si raccomanda a tutta la popolazione di attenersi alle norme prescritte nel piani di Protezione civile regionale e comunale in caso di rischio idrogeologico di codice arancione, disponibili sui portali istituzionali.