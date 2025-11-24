Allerta meteo arancione, martedì 25 novembre chiuse tutte le scuole nel Comune di Prato

PRATO – Chiuse tutte le scuole sul territorio comunale e chiusi i mercati rionali e settimanali all’aperto per la giornata di domani, martedì 25 novembre: la decisione è stata presa in seguito all’ultimo bollettino di monitoraggio che prevede che la linea temporalesca continui a interessare la nostra zona di riferimento anche per le prossime ore. Saranno chiuse le scuole pubbliche e private, i servizi educativi compresi nidi d’infanzia pubblici e privati, centri bambini e famiglie e relativi spazi gioco. Saranno interdette le palestre delle scuole in orario scolastico. Restano chiusi fino a revoca impianti sportivi all’aperto, parchi e giardini pubblici, cimiteri e piste ciclabili.