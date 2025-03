Allerta meteo: chiuse scuole, parchi, biblioteca, museo e cimiteri anche a Carmignano e Poggio a Caiano    

CARMIGNANO/POGGIO A CAIANO – Chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, biblioteca, museo, giardini, aree verdi e parchi pubblici, piste ciclabili, palestre e impianti sportivi, uffici comunali al pubblico, cimiteri (garantite le operazioni di sepoltura): è quanto disposto con un’ordinanza dal sindaco Edoardo Prestanti per l’intera giornata di domani, venerdì 14 marzo, a seguito dell’emanazione dell’allerta meteo arancione emanato dalla Regione, e che comprende anche il reticolo principale e minore del bacino idrografico del Comune di Carmignano. L’ordinanza vieta “qualunque attività” nei giardini, aree verdi e parchi pubblici nel territorio del Comune di Carmignano. A seguito della diramazione dell’allerta meteo arancione, il sindaco Edoardo Prestanti ha inoltre disposto l’apertura del Coc comunale di Protezione civile. Per la segnalazione delle emergenze sarà in funzione il numero: 800 30 15 30.

Anche il sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri, in seguito a questa allerta meteo ha firmato due ordinanze: una di chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio poggese e l’altra di chiusura del cimitero (fatta eccezione per quanto riguarda le operazioni di sepoltura), della biblioteca “Inverni”, del museo “Soffici”, della palestra e della tendostruttura di via Giotto. Chiusi anche parchi, giardini, piste ciclabili e impianti sportivi all’aperto. Sempre per la giornata di domani, 14 marzo, divieto dello svolgimento delle attività relative a manifestazioni pubbliche ed eventi pubblici all’aperto organizzati sul territorio comunale.