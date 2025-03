Allerta meteo, dall’inizio dell’emergenza a ora a Prato 280 interventi

PRATO – Le condizioni meteo sono gradualmente migliorate nella prima mattinata, ma permane lo stato di allerta: dall’inizio dell’emergenza (dalle 23:59 di giovedì 13 marzo) alle 11 di stamani gli interventi eseguiti sul territorio dalle squadre della Protezione civile sono stati 280, a seguito di altrettante chiamate al numero verde, che si aggiungono a 20 telefonate per chiedere informazioni. Le unità della Protezione civile continuano ad essere impegnate per il monitoraggio del territorio, reso comunque meno complicato dalla luce del giorno: tra le zone più critiche ci sono nella zona sud Castelnuovo e Tavola, in modo particolare via Braga, a sud ovest Casale, nella zona nord soprattutto Figline e a est La Macine.

“Si invitano tutti i cittadini – si legge in una nota – a evitare spostamenti non necessari e soprattutto a non stazionare nelle vicinanze dei corsi d’acqua, su argini e ponti: nonostante la pioggia sia per il momento cessata, i livelli dei corsi d’acqua rimangono molto alti anche a causa della completa saturazione del terreno che non riesce più ad assorbire. Questa situazione che perdura da ore sta sottoponendo le sponde e i letti di fossi e torrenti a sollecitazioni che potrebbero comportare improvvisi cedimenti o rotture, con pericolo per l’incolumità delle persone. Il Comune di Prato ringrazia le attività commerciali e produttive che hanno collaborato chiudendo subito in considerazione della difficoltà dell’emergenza meteo e della necessità di tenere il più possibile le strade libere a tutela dell’incolumità pubblica”.