Allerta meteo gialla, chiuso il sottopasso di Pratilia in direzione Pistoia

PRATO – A causa del maltempo che in queste ore sta colpendo la città è stato chiuso al momento il sottopasso di Pratilia lungo Viale Leonardo da Vinci in direzione di Pistoia. Chiusa al transito anche via delle Miccine (zona Castelnuovo) da via Mammoni a via del Paradiso, sempre a fini cautelativi a causa della tracimazione dei fossetti laterali. Lungo via delle Caserane è segnalato un breve tratto di erosione del bordo della carreggiata nel fossetto adiacente ed è stato previsto un restringimento di carreggiata con un senso unico alternato. Durante la mattina saranno chiuse le piste ciclabili lungo il Bisenzio e sulle sponde dei torrenti. Il codice giallo per il rischio idrogeologico-idraulico (reticolo minore) è attivo fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 14 febbraio. Per eventuali criticità è attivo il numero verde di emergenza 800 30 15 30.

(Immagine di archivio)